Conferenza stampa Pau Lopez, ecco quando sarà presentato il portiere

Conferenza stampa Pau Lopez, domani alle 11.45 il portiere proveniente dal Betis Siviglia sarà presentato in conferenza stampa

Dopo la presentazione di Leonardo Spinazzola, tocca adesso a Pau Lopez parlare in conferenza stampa per la prima volta da giocatore della Roma. Il portiere, arrivato dal Betis Siviglia, incontrerà i giornalisti a Trigoria alle ore 11.45 di domani.

L’estremo difensore sarà il prossimo titolare, per tale ragione al contempo Petrachi è a lavoro per piazzare Olsen. Per lo svedese, dopo un anno non felice, è già tempo di fare le valigie.