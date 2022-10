Conferenza stampa Rabiot: «Sto cercando di trascinare la squadra. Allegri...»

Il centrocampista francese ha parlato in conferenza stampa insieme ad Allegri alla vigilia della sfida con il Maccabi Haifa

Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa. Di seguito riportiamo un estratto delle sue parole.

ALLEGRI – «È un allenatore molto forte, sa gestire bene un gruppo anche fuori dal campo. Questo è molto importante. Non tutti gli allenatori hanno questo. Per questo penso che lui sia un allenatore completo, dentro e fuori dal campo».

SI SENTE IMPORTANTE PER LA SQUADRA – «Io ovviamente mi sento importante per la squadra ma credo che siamo tutti importanti, ognuno di noi. Ho un ruolo importante qui. In questo momento sto bene in campo, mi sento bene fisicamente. Sto cercando di trascinare la squadra, di fare le cose al 100% per aiutare il più possibile i miei compagni».

