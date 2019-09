Conferenza stampa Sarri: «Curioso di vedere Bentancur, sullo sfogo di Emre Can…»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina

Dopo aver abdicato le prime due giornate per motivi di salute, Maurizio Sarri si è presentato per la prima volta in conferenza stampa come allenatore della Juve. Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia dell’importante sfida di domani pomeriggio contro la Fiorentina. Le sue parole

VOGLIA DI TORNARE – «Per un allenatore partecipare all’allenamento è tutto. Non è semplice stare fuori, ringrazio lo staff medico che mi ha fatto capire che in quel momento dovevo stare fuori. E’ stato pesante ma l’ho dovuto accettare, nella convinzione che lo staff stava facendo alla grande sia in allenamento che in partita».

SQUADRA – «In questo momento la nostra attenzione dev’essere risolta al campionato. Poi penseremo alla coppa. Siamo in un momento in cui la squadra deve prendere una sua identità. In questo momento siamo alla ricerca di questo assetto. Noi dobbiamo combattere una piccola difficoltà che è quella di avere tanti giocatori che nell’ultimo periodo hanno giocato pochissimo»

EMRE CAN – «Quando un giocatore subisce una scelta così forte bisogna tenere conto dell’aspetto emozionale»

