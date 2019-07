Conferenza stampa Sarri: «Juve-Inter? Non una partita come le altre»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro l’Inter in International Champions Cup

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter in International Champions Cup. Le parole del tecnico toscano.

JUVE-INTER – «Juve-Inter non è una partita come le altre, ma si affronteranno due squadre che non potranno esprimersi al meglio, per la condizione fisica e visto il tasso di umidità. Cercheremo di dare continuità a quanto fatto a inizio ripresa contro gli Spurs»

ALLENAMENTO – «Ai giocatori chiedo molto durante l’allenamento. Mi piace vedere una squadra capace di riprodurre i ritmi partita anche durante le sedute e penso che questo gruppo possa farlo con facilità»

SEGUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24.