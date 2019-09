Conferenza stampa Sarri: «Spal gara difficile. Difesa a 3? Improponibile»

Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore bianconero alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro la Spal

Il tecnico della Juve, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro la Spal. Queste le sue dichiarazioni:

«Difesa a tre? No. Per me è improponibile, vedremo chi dei sinistri si può adattare meglio. Mandzukic? In questo momento è in disparte in accordo con la società, vedremo quando si chiuderanno i mercati. Con chi gioca meglio Ronaldo tra Dybala e Higuain? Sono dei campioni, possono giocare anche tutti e tre insieme. La Spal? Gara difficilissima».