Le parole in conferenza stampa di Maurizio Sarri in vista della sfida di Europa League di domani contro il Galatasaray

Maurizio Sarri, della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Galatasaray in Europa League. Ecco le sue parole:

PARTITA FONDAMENTALE – «Domani sarà una partita importante, perché c’è in ballo un ottavo di finale. Ora per noi sarà fondamentale avere primi, anche perché avremmo così delle settimane libere per allenarsi.»

IMMOBILE – «L’infortunio è di lieve entità. Ora vedremo se sarà in grado di giocare, altrimenti faremo delle altre scelte».

FUTURO – «Serve programmare le mosse per il futuro. Con il presidente ci parlo spesso. Comunque per me ci sono i presupposti per fare tutto questo, ma poi vedremo»

