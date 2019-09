Conferenza stampa Sarri: «Ramsey in condizione? Spero di sì» – VIDEO

Nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Spal, Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni di Aaron Ramsey

Maurizio Sarri punta fortemente su Aaron Ramsey e spera di poterlo schierare sempre più frequentemente da titolare. Ecco le parole di Sarri sul gallese.

«Spero di sì. Non so, anche perché nelle ultime gare ha fatto degli spezzoni. Tra i 60 e i 90 minuti la differenza è notevole, perché i metri e gli spezzoni che fai in più li metti sugli altri. Quindi la grande fatica il giocatore la accumula in quei minuti finali. Stiamo cercando di preservarlo dal punto di vista del minutaggio e penso che in questo momento con questi presupposti le potrebbe fare. Chiaro che 90 piene sarebbe più difficile»