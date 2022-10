Conferenza stampa Simeone: «Sempre pronto, questo è il nostro obiettivo»

Conferenza stampa Simeone, le parole dell’attaccante argentino alla vigilia del match tra il Napoli e i Rangers

Giovanni Simeone ha parlato alla vigilia del match tra Napoli e Rangers.

OBIETTIVO – «Vogliamo fare più punti possibili, è importante per noi confermarci partita dopo partita. Dobbiamo continuare così, per me è importante giocare ma ancor di più il farmi trovare pronto. Ho l’esperienza per farmi trovare pronto e dare sempre il massimo».

VOLER GIOCARE – «Tutta la squadra sta facendo bene e mette noi attaccanti davanti la porta. Io mi preparo sempre con grande forza, mi scrivo sempre tutte le partite, ho un mio piccolo libretto dove scrivo delle partite e me le preparo in questo modo. Ovviamente quando non gioco godo di questa squadra. Da titolare o giocando 5 o 10 minuti mi troverete sempre pronto».

I PRIMI MESI A NAPOLI – «Sono contento, dal primo giorno qui, anzi già da quando si parlava, ho ricevuto tantissimi messaggi ed avevo capito che essere del Napoli era una cosa unica, poi qui ho capito la passione che hanno e soprattutto per un argentino, dimostra che vivono per questo. Mi sento parte di questa passione, perciò è reciproco l’affetto, al di là del calcio mi trovo benissimo, quando c’è sole e mare uno sta sempre bene e sono un uomo di mare, quando apro le finestre di casa e vedo quel paesaggio mi sento bene. Uno deve sempre cercare la pace dentro il caos del traffico».

QATAR 2022 – «Sì, sono contento per questa convocazione, è speciale, conferma quello che ho sempre creduto ed ora che sono nei 40 dimostrerò a Scaloni che sono pronto per esserci, mi piacerebbe tantissimo dare una mano al bel gruppo della nazionale».