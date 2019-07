Conferenza stampa Spinazzola: «Ho il sogno di stare in alto con la Roma»

Conferenza stampa Spinazzola: «Ho un sogno e spero si avveri, di andare in alto con questa squadra. E poi punto agli Europei»

Leonardo Spinazzola si è presentato ufficialmente da nuovo giocatore della Roma in conferenza stampa, al fianco del direttore sportivo Petrachi. Ecco uno stralcio delle sue parole:

«La Roma è una grande società ed una grande squadra. Ogni anno è un lavoro, ci sono bilanci e c’è di tutto. Ogni anno non si sa mai. Già quest’anno ho un sogno e spero che si avveri, di andare in alto con questa squadra. Ci sono anche gli Europei che per noi sono importanti».