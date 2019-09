Conferenza stampa Stepinski: «Voglio fare la mia miglior stagione in carriera»

Conferenza stampa Mariusz Stepinski: ecco le parole del nuovo attaccante dell’Hellas Verona presentato oggi

L’ultimo arrivato in casa Hellas Verona si è presentato quest’oggi ai giornalisti in conferenza stampa. Stiamo parlando di Mariusz Stepinski che ha parlato così della nuova realtà veronese, dopo gli anni passati al Chievo.

VERONA – «Quando ho saputo della possibilità di venire al Verona mi è subito piaciuta, posso giocare nella città che amo e in un Club importantissimo. Voglio fare la miglior stagione della mia carriera, sono qui per aiutare la squadra a raggiungere il proprio obiettivo cioè la salvezza. Io ci credo».

RUOLO – «Ruolo? Ho giocato sia a uno che due punte, per me non fa la differenza. Sui cross cercherò di farmi trovare sempre pronto ad attaccare la porta e il primo palo, questo deve fare una prima punta centrale».