Conferenza stampa Totti, i sospetti del giorno dopo sulle parole dell’ex capitano: dalla posizione di Malagò alla questione stadio

Una conferenza stampa destinata a fare epoca, per la Roma ma non soltanto. Un capitolo delle vicende giallorosse che, inevitabilmente, avrà pesanti ripercussioni su un ambiente già di per sé piuttosto fumantino. Francesco Totti, non proprio uno a caso, ci ha messo ieri il carico da novanta. E qualcuno sospetta che alle spalle ci siano precisi interessi.

Secondo La Repubblica di oggi, infatti, dietro le parole dell’ex capitano giallorosso potrebbe stagliarsi la figura dell’amico Giovanni Malagò, presidente uscente del Coni con mire di presidenza capitolina. Il club, per blasone e storia, fa d’altronde gola a tanti. A maggior ragione da quando in ballo c’è anche la costruzione del nuovo stadio…