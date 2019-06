Conferenza stampa Totti: svelato retroscena di mercato su Monchi-Pastore

Francesco Totti, nel corso della conferenza stampa, ha svelato un retroscena di mercato riguardante l’acquisto di Pastore

Francesco Totti, ex capitano e dirigente della Roma, ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna annunciando il suo addio ai giallorossi.

Tra i vari argomenti c’è stato spazio anche per il calciomercato. Come riportato da Nicolò Schira, l’acquisto che Francesco Totti aveva sconsigliato a Monchi e alla Roma era quello di Javier Pastore, considerato inadatto al 4-3-3 di Di Francesco. L’ex capitano spingeva per il marocchino Ziyech dell’Ajax.