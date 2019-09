Conferenza stampa Tudor: «Contro il Bologna non sarà decisiva»

Conferenza stampa Tudor: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro il Bologna

Conferenza stampa di vigilia per Igor Tudor che domani affronterà il Bologna tra le mura amiche della Dacia Arena. Le sue parole.

BOLOGNA – «Domani ci aspetta una partita importante, ma non decisiva. Devo preparare la squadra a fare una buona gara, dobbiamo usare le nostre armi. Vedo giocatori motivati e poi giochiamo a casa. I giocatori sono consapevoli che tutte le partite sono importanti perché non c’è una partita che non sia importante»

CAMPIONATO – «Quest’anno il campionato è più competitivo dell’anno scorso. Siamo appena agli inizi e a ranghi completi siamo una squadra migliore»

EQUILIBRIO DI SQUADRA – «Organizzare la difesa è più semplice e dipende più dall’allenatore, l’incisività in attacco è più imprevedibile e dipende quanto fanno la differenza i giocatori. Bisogna attaccare e segnare stando attenti a non sbilanciarsi. Il mio compito è trovare questo equilibrio»