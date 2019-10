Conferenza stampa Tudor: «Fiorentina squadra importante. De Paul gioca»

Conferenza stampa Tudor, ecco le parole dell’allenatore dell’Udinese a due giorni dalla gara di campionato contro la Fiorentina

Il tecnico dell’Udinese, Igor Tudor, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

«La Fiorentina è una squadra importante nel campionato italiano ed è stata costruita per fare cose importanti, andremo lì con le nostre forze. Le gare durano novanta minuti e uno può iniziare in un modo e finire in un altro. Dobbiamo difenderci tutti, la fase difensiva è uno dei nostri pezzi forti e deve esserci sempre. Davanti ho anche più scelte, è normale che qualcuno non sia contento, ma l’opportunità verrà per tutti. De Paul? Giocherà, non so ancora dove».