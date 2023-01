Conferenza stampa Zaffaroni: «Dobbiamo essere bravi a pensare all’immediato. Ilic? Penso a chi c’è»

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Udinese di lunedì

«Udinese? Affrontiamo una squadra consolidata in Serie A, forte fisicamente e con giocatori di grande qualità, temibile sulle palle inattive. Nel loro stadio sono sempre difficili da affrontare, sarà una gara ricca di insidie. Il nostro percorso dev’essere chiaro: riuscire a rimanere dentro il campionato per giocarci le nostre possibilità fino alla fine. Servirà grande forza mentale e nervosa. Ilic? Ci concentriamo su chi c’è, non possiamo spendere energie per pensare ad altro. L’obiettivo che abbiamo è sicuramente grande, ma dobbiamo essere bravi a pensare all’immediato».