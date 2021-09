Conferenza stampa Zanetti: «Abbiamo recuperato diversi infortunati»

L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli

SITUAZIONE INFORTUNATI – «Da questo punto di vista, per fortuna, siamo a posto. Abbiamo recuperato i portieri e un altro paio di situazioni sono rientrati. Chiaramente i nazionali arrivano in ritardo, Sigurdsson arriva oggi quindi non sarà della partita, Crnigoj ed Ebuehi sono arrivati solo ieri quindi è normale che io debba fare delle valutazioni. Peretz non è rientrato, ha preso una botta alla rotula in nazionale che lo terrà fuori almeno tre settimane».

DIFFERENZE PRIME DUE PARTITE – «Vorrei vedere dei passi avanti in quello su cui abbiamo lavorato, ci sono tante cose che devo fare, dobbiamo migliorare soprattutto nell’equilibrio in fase difensiva, è la cosa che è saltata maggiormente all’occhio. Le occasioni non sono mancate, così come il possesso, ma è mancato l’equilibrio in difesa, così come il posizionamento preventivo in campo. Sono a mio avviso aspetti che hanno una componente mentale molto alta, abbiamo dimostrato di non essere squadra per questi motivi. Nel concreto essere squadra vuol dire fare una corsa in più per il compagno, non fare errori stupidi e ne ho visti troppi nelle ultime gare. Li ho portati in ritiro apposta per analizzare al meglio tutte le situazioni, li ho visti reagire e quindi mi aspetto una squadra che ha recepito ed imparato dai propri errori».