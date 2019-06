Francesco Totti in conferenza su Rai 2. Ottimi risultati per il Pupone che ha ottenuto il 5,48% di share

Ieri è andato in scena il one man show di Francesco Totti. Una conferenza stampa fiume in cui il Pupone si è mostrato senza filtri, raccontando la sua verità e annunciando ufficialmente il suo addio alla Roma dopo 30 anni.

La conferenza è stata trasmessa anche in chiaro, su Rai 2. Come riferito da Calcio&Finanza, Totti ha fatto registrare 730.000 telespettatori, con uno share del 5,48%. Un risultato importante per mamma Rai.