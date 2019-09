Constant vuole tornare in Italia: «Ecco dove andrei di corsa»

Constant vorrebbe tornare in Italia: l’ex esterno di Chievo, Milan e Genoa avrebbe individuato due squadre dove andare

Kevin Constant ha lasciato una parte del suo cuore (calcistico) in Italia. L’esterno francese, naturalizzato guineano, vorrebbe tornare a giocare nel Bel Paese, anche nelle serie minori.

Intervistato in esclusiva da TuttoSerieD.com, Constant ha espresso la sua volontà per due destinazioni: «Voglio tornare a giocare, soprattutto dove mi sentirei amato. Palermo o Foggia? Ci andrei subito per la storia e per i tifosi».