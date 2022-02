ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Parole dure di Antonio Conte dopo l’ennesima sconfitta del suo Tottenham

Il Tottenham di Antonio Conte ha rimediato l’ennesima sconfitta in Premier League e si ritrova lontano dalla zona Champions League. Sono quattro le sconfitte negli ultimi cinque match disputati e il tecnico italiano è parso molto nervoso al termine del match.

CONTE NEL POST PARTITA – «Nelle ultime cinque partite ne abbiamo perse quattro, penso nessuno meriti una situazione del genere ma questa è la realtà. Sono arrivato per migliorare le cose ma al momento forse non sono bravo abbastanza. Ho bisogno di parlare con il club, il Tottenham deve fare una valutazione anche su di me. Dobbiamo trovare la soluzione migliore, mi spiace ma non posso accettare di continuare a perdere. Qui cambiano gli allenatori, ma i giocatori sono sempre gli stessi. E i risultati non cambiano»

FUTURO – «Sono aperto a qualsiasi decisione perché voglio aiutare il Tottenham, ma sono troppo onesto per chiudere gli occhi e continuare in questo modo»