Conte, il Real Madrid accelera: primi contatti per il tecnico italiano

Il destino di Lopetegui al Real Madrid sembra ormai segnato: contatti avviati fra gli emissari di Florentino Perez e Antonio Conte.

Il Real Madrid sembra aver preso ormai una decisione riguardo alla guida tecnica della squadra: Julen Lopetegui resterà in in panchina almeno fino al “Clasico” di domenica prossima contro il Barcellona, ma il suo destino appare segnato. L’esonero per lui, dopo i risultati deludenti conseguiti dalle merengues in questo avvio di stagione soprattutto nella Liga (7° posto con 4 punti di distacco dai rivali blaugrana) risulta inevitabile, e al suo posto Florentino Perez ha scelto Antonio Conte.

In tal senso, secondo quanto riportano gli inglesi di “Sky Sports UK”, sarebbero stati avviati i primi contatti fra gli emissari del presidente del Real Madrid e l’allenatore salentino, reduce dall’esperienza controversa con il Chelsea, fatta di successi ma anche di grandi incomprensioni con i vertici della società londinese e il patron Roman Abramovich. L’ex centrocampista, che nella sua carriera da allenatore oltre ai Blues in Inghilterra ha già guidato Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus e la Nazionale italiana, era già stato corteggiato dai Blancos la scorsa estate, ma aveva preferito prendersi una pausa dopo la fine burrascosa dell’avventura con i londinesi, anche per dirimere le controversie legali ed economiche in essere.

Per la successione di Lopetegui erano stati fatti nei giorni scorsi anche i nomi di Guti e Mourinho, ma dopo che lo Special One ha fatto sapere di voler restare in Inghilterra con il Manchester United, le preferenze di Florentino Perez sono confluite in modo deciso su Conte. L’ex tecnico bianconero ha dato agli emissari del numero uno dei Blancos la sua disponibilità ad allenare il Real Madrid, e per lui sembra arrivato il momento di tornare in pista, stavolta niente meno che alla guida dei Campioni d’Europa.

