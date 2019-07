Conte Inter, anche la tournée è un cruccio: ecco perché

Conte Inter, adesso anche la tournée è un cruccio: ecco perché il tecnico nerazzurro avrebbe preferito farne a meno

In Conte furioso si è abbattuto in conferenza stampa. Per via di un mercato che procede a rilento, certo, ma non soltanto. Nel mirino – secondo La Repubblica – c’è anche la tournée in Asia.

Un appuntamento che il tecnico nerazzurro avrebbe preferito evitare. Anche e soprattutto perché la squadra dovrà sfidare avversari blasonati senza attaccanti a disposizione. Un altro fronte che ha fatto indispettire l’allenatore.