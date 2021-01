Conte: «Inter credibile. Partita quasi perfetta contro la Juve»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato nel post partita del match di San Siro tra la sua squadra e la Juventus: le sue dichiarazioni

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match tra la sua squadra e la Juventus.

LA GARA – «Per vincere contro una squadra come la Juventus che, per tutte le squadre in Italia è un parametro importante, devi fare una partita che deve sfiorare la perfezione. Stasera abbiamo fatto veramente una buona partita, preparata bene».

JUVE – «Complimenti alla Juve perché hanno sempre lavorato in maniera eccezionale in questi 9 anni. Per me esiste sempre il gap ma dico che tante squadre stanno cercando di lavorare per colmarlo. Il gap esiste sotto tutti i punti di vista».

INTER – «Io ho visto in campo un’Inter credibile, questa è la più grande soddisfazione per me. L’Inter è tornata ad avere la sua credibilità a livello nazionale e l’anno scorso anche a livello internazionale. E’ una ferita l’eliminazione in Champions e ci deve bruciare. E’ un neo che ci porteremo dietro, bastava un gol contro lo Shakhtar. Ma è un modo anche per migliorare e fare in modo che non avvenga più».