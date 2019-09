Conte il potenziatore: da Candreva a Ranocchia tutti ne hanno beneficiato

Antonio Conte è l’artefice di questo ottimo inizio di stagione dell’Inter: con il suo lavoro tutti ne hanno beneficiato

Antonio Conte il “potenziatore”. Anche a Milano la musica non è cambiata ed è rimasta la stessa. Nonostante il compito a Milano fosse nettamente più difficile, il tecnico nerazzurro è riuscito a far overperformare anche i giocatori dell’Inter.

Come spiega Tuttosport, Candreva è tornato a essere centrale nel progetto un anno dopo la sua cessione al Monaco, Gagliardini è stato tolto dal mercato nonostante avesse più di un estimatore in giro per l’Italia. Mentre Andrea Ranocchia da centravanti-pivot di scorta, è tornato ad assaporare il gusto di sentirsi titolare come sostituto di Stefan De Vri.