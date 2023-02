Conte ricorda Atsu: «Questo tremendo terremoto ha portato via una bellissima persona»

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha voluto pubblicare un piccolo pensiero nei confronti di Atsu

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha voluto pubblicare un piccolo pensiero nei confronti di Atsu, ex giocatore del Chelsea (e allenato dal tecnico quando era sulla panchina blues) che ha perso la vita durante il terremoto in Turchia.

PAROLE – «Ho avuto l’opportunità di incontrarti e lavorare con te. Questo tremendo terremoto ha portato via una bellissima persona, riposa in pace Atsu. I miei pensieri sono con la tua famiglia e tutti gli amici, in questi terribili giorni vi sono vicino».