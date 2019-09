CONTE: «Successo meritato, ma dobbiamo diventare più cinici»

Conte commenta la vittoria sull’Udinese che lancia l’Inter in vetta: «Successo meritato, ma dobbiamo diventare più cinici»

Soddisfatto ma estremamente misurato, Antonio Conte dopo il successo di San Siro contro l’Udinese. «Ho fatto i complimenti ai ragazzi per aver vinto contro una squadra forte. Aver preso tre punti è stato importante e li abbiamo meritati, ma dobbiamo essere più cinici sotto porta. Ma molti giocatori hanno bisogno di entrare nei meccanismi di questo modo di giocare e c’è da lavorare ancora tanto».

Tre vittorie su tre per l’Inter, in vetta alla classifica da soli in attesa di Torino-Lecce di lunedì sera. «Dobbiamo fare il nostro percorso e in campionato abbiamo iniziato bene. Dalle prossime partite potremo tracciare il primo bilancio, ma oggi ho avuto buone risposte. Candreva ha fatto una buona partita, deve stare sul pezzo e continuare a lavorare. Godin? Ha esperienza, un discreto piede e può essere coinvolto maggiormente nell’azione».