Conte Tottenham, richieste eccessive e dannose agli Spurs: la situazione

Il The Sun non usa mezze misure nel descrivere le richieste di Antonio Conte al presidente Levy per accettare la panchina del Tottenham

Il Sun non usa mezzi termini per descrivere le richieste di Antonio Conte a Daniel Levy – presidente del Tottenham – per accettare la panchina degli Spurs. Secondo il tabloid inglese il tecnico avrebbe avanzato richieste “eccessive” e potenzialmente “dannose” che avrebbero potuto mandare al tracollo finanziario del club.

Oltre a un enorme stipendio di £ 15 milioni all’anno, Conte voleva un budget di 100 milioni per i nuovi acquisti. Ma il Tottenham, con il suo stadio da 1 miliardo di sterline ancora da pagare, è stato duramente colpito dalla pandemia e ha dovuto chiedere un prestito di 150 milioni di sterline per aiutarlo a sopravvivere. Quindi Levy sentiva di non poter giustificare l’accettazione delle richieste di Conte nell’attuale clima economico. E con entrambe le parti così distanti, i colloqui di lavoro sono stati annullati.