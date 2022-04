Contestazione Sampdoria, i tifosi bloccano il pullman della squadra blucerchiata. Interviene la polizia

La sconfitta subita dalla Sampdoria contro la Salernitana ha scatenato la furia dei tifosi blucerchiati, che al termine della partita hanno bloccato la corsa del pullman sociale verso l’AC Hotel di Corso Europa. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per permettere ai calciatori di giungere alle proprie autovetture, parcheggiate all’interno della struttura alberghiera.

Gli ultras doriani hanno avuto l’occasione di confrontarsi con la squadra, che ha promesso un immediato riscatto già dal prossimo match di Serie A in casa del Verona. Al rientro in hotel, c’è stato anche un lungo dibattito tra la dirigenza della Sampdoria e lo staff tecnico: ipotesi partenza anticipata per il Veneto.