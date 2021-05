Convocati Croazia Euro 2020: ci sono cinque giocatori della Serie A

Il ct Dalic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per l’Europeo 2020. Per quanto riguarda la Serie A sono Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Genoa), Mario Pasalic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter) e Ante Rebic (Milan) i cinque “italiani” chiamati dal ct.

Di seguito l’elenco completo:

📢 Here they are! #Vatreni🔥

🇭🇷 #Croatia #EURO2020 preliminary squad! #BeProud pic.twitter.com/TGUynpPvEd

— HNS (@HNS_CFF) May 17, 2021