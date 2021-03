Convocati Fiorentina: tornano Castrovilli e Ribery. Fuori Amrabat

Convocati Fiorentina: tornano Castrovilli e Ribery per la sfida contro il Benevento di domani. Fuori Amrabat

La Fiorentina ha diffuso la lista dei giocatori convocati per la partita in programma domani pomeriggio in casa del Benevento (ore 18), tra i quali non è presente Sofyan Amrabat. Tornano invece Castrovilli e Ribery.

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Olivera, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Valero.

Attaccanti: Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic.