Convocati Italia: stasera Mancini comunicherà i 26 in diretta sulla Rai

Roberto Mancini comunicherà la lista dei convocati questa sera in diretta televisiva durante la trasmissione Notte Azzurra

Da 28 a 26. Ci siamo quasi, Roberto Mancini è pronto a scartare gli ultimi tre elementi dalla rosa che si porterà dietro per disputare gli Europei a partire dal prossimo 11 giugno.

Secondo quanto filtra dal ritiro azzurro il Ct della nazionale comunicherà l’elenco definitivo questa sera. In prima serata su Rai 1 andrà in onda la prima puntata di Notte Azzurra e in questa occasione Mancini renderà noti tutti i nomi.