Convocati Juve per il Villarreal: ci sono Bonucci e Pellegrini ma anche tanti assenti. I giocatori a disposizione di Allegri per la Champions

La Juve ha reso nota la lista dei convocati per la partita di Champions League di domani sera sul campo del Villarreal.

Regolarmente con la squadra in partenza per la Spagna sia Bonucci sia Pellegrini. Out Dybala, Bernardeschi, Chiellini e Rugani.