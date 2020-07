Convocati Lazio, le scelte di Inzaghi per la gara con il Brescia. Ancora una flebile possibilità per il tecnico di arrivare al secondo posto

Convocati Lazio, le scelte di Inzaghi per la gara con il Brescia. Ancora una flebile possibilità per il tecnico di arrivare al secondo posto. Come riporta Calciomercato.com, sono 25 i convocati per stasera.

PORTIERI: Guerrieri, Proto, Strakosha;

DIFENSORI:Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Silva, Vavro;

CENTROCAMPISTI: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo;

ATTACCANTI: Adekanye, Correa, Immobile, Moro.