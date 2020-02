Convocati Lecce Spal: tanti giovani per Liverani

Convocati Lecce Spal: le scelte del tecnico Liverani in vista della sfida del Via del Mare contro i biancazzurri di Di Biagio

Il Lecce ha diramato la lista dei convocati per la partita del Via del Mare contro la Spal, valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Ecco l’elenco dei calciatori a disposizione del tecnico Fabio Liverani, che ha chiamato numerosi giovani:

Portieri: Gabriel, Vigorito, Chironi.

Difensori: Vera, Lucioni, Paz, Donati, Rossettini, Monterisi, Calderoni, Rispoli, Dell’Orco.

Centrocampisti: Petriccione, Mancosu, Shakhov, Deiola, Saponara, Majer, Barak, Tachtsidis.

Attaccanti: Lapadula, Falco, Oltremarini, Rimoli.