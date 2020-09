Convocati Napoli, i 23 di Gattuso per la sfida allo Sporting. Milik non convocato, il polacco è sempre più lontano

Ancora una volta non ci sarà Arek Milik nel Napoli. L’attaccante polacco – come riportato dal sito ufficiale della società azzurra -, non è rientrato nei convocati per la sfida di questa sera contro lo Sporting. Ormai il futuro del giocatore è sempre più lontano dagli azzurri. Ecco la lista completa:

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.