Convocati Napoli – Sassuolo: le ultimissime. La lista dei giocatori convocati da mister Sarri per il posticipo della 14esima giornata di Serie A

Domani sera il Napoli scenderà in campo alle 19 per sfidare, tra le mura amiche, il Sassuolo di Eusebio Di Francesco. Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha scelto i calciatori che saranno con lui nella gara valida per la 14esima giornata di Serie A.

CONVOCATI NAPOLI – SASSUOLO: LA LISTA DI SARRI – La squadra dopo la prima fase di attivazione ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina campo ridotto. Chiusura dedicata ad esercitazioni su calci da fermo. Questi i convocati del Napoli per la gara contro il Sassuolo: Reina, Rafael, Sepe, Maggio, Hysaj, Albiol, Ghoulam, Chiriches, Tonelli, Koulibaly, Maksimovic, Strinic, Jorginho, Diawara, Zielinski, Allan, Hamsik, Rog, Giaccherini, El Kaddouri, Callejon, Mertens, Lorenzo Insigne, Gabbiadini.