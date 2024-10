Convocati Roma, le scelte di Juric per l’Europa League: ne RECUPERA DUE, out LE FÉE

Convocati Roma, le scelte di Ivan Juric per la partita di domani contro l’Elfsborg in Europa League: due calciatori recuperati

La Roma ha reso nota la lista dei convocati per l’impegno di Europa League contro gli svedesi dell’Elfsborg. Per l’occasione Juric recupera Soulé e Mancini, mentre invece non ci sarà Le Fée, ancora alle prese con un problema al ginocchio, oltre a Dahl, fuori dalla lista UEFA e Zalewski. Di seguito l’elenco completo

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangare, Saud.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Kone, Paredes, Pellegrini, Pisilli.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soule.