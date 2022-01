ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Convocati Sampdoria: tante assenze contro la Juventus. I giocatori blucerchiati che partiranno per lo Stadium

La Sampdoria ha diramato l’elenco completo dei convocati in vista della partita di domani sera contro la Juventus. Assenze pesanti per i blucerchiati, che dovranno fare a meno di elementi come Quagliarella, Audero, Ekdal, Colley e Yoshida.

Portieri: Falcone, Ravaglia, Saio.

Difensori: Aquino, Augello, Bereszynski, Conti, Dragusin, Ferrari, Magnani, Murru.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.