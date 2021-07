Convocati Sampdoria per il ritiro: la lista di D’Aversa

La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il ritiro a Ponte di Legno: ecco i calciatori a disposizione del tecnico D’Aversa

La Sampdoria è arrivata a Ponte di Legno per il ritiro pre campionato. I blucerchiati si alleneranno a partire da oggi pomeriggio, la prima seduta è fissata per le 17. Di seguito l’elenco dei convocati dove figurano gli assenti in permesso, con le relative date di rientro. Maya Yoshida e Mikkel Damsgaard ritroveranno la squadra al termine del ritiro causa Euro 2020 e Tokyo 2020.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski (dal 22 luglio), Chabot, Colley (dal 20 luglio), Depaoli, Ercolano, Ferrari, Murillo, Murru, Rocha, Tonelli.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal e Jankto (dal 26 luglio), Léris, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Vieira, Yepes Laut.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, Caprari, Di Stefano, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Torregrossa.

