Copa America, ancora un flop per l’Argentina: eliminazione ad un passo

Copa America, ancora un flop per l’Argentina di Messi: pareggio in rimonta contro il Paraguay, eliminazione ad un passo

L’Argentina fatica a decollare. Anzi, per ora, si conferma decisamente un flop. Con tanto di eliminazione sfiorata già dopo 180′ di Copa America. Competizione in cui l’albiceleste sta confermando tutti i limiti degli ultimi anni, in barba alla presenza di Messi e di fior di campioni.

Proprio la “pulce” ha evitato il peggio contro il Paraguay, e dunque una seconda sconfitta a bissare quella all’esordio con la Colombia. Gli uomini di Scaloni sono andati sotto nel primo tempo per un gol di Sanchez e hanno trovato il pareggio soltanto nella ripresa con un calcio di rigore. Poi il penalty parato da Armani a tenere l’Argentina in vita, anche se per il secondo posto nel girone non è più padrona del proprio destino. Ma potrebbe bastare anche una mesta terza piazza, superando il Qatar nell’ultimo turno…