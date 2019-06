Coppa d’Africa, Keita sugli scudi: in gol con il Senegal – VIDEO

Coppa d’Africa, Keita sugli scudi: subito in gol con il Senegal nella partita inaugurale contro la Tanzania – VIDEO

Grande giornata per i giocatori interisti impegnati nelle competizioni internazionali. Lautaro Martinez ha timbrato il vantaggio della sua Argentina, mentre qualche ora prima Keita Balde aveva portato in vantaggio il Senegal, nella gara d’esordio contro la Tanzania.

Keita segna quindi il primo gol per i senegalesi in Coppa d’Africa. La squadra, che vede Keita e Koulibaly come leaders insieme a Manè, è una delle favorite per il successo finale.