Coppa d’Africa, rissa tra Marocco e Congo: la Caf apre un’indagine

Le ultime su quanto successo nella sfida della fase a gironi della Coppa d’Africa tra Marocco e Congo. I dettagli

La partita tra Marocco e Congo della fase a gironi di Coppa d’Africa ha lasciato strascichi importanti. Al termine dei 90 minuti è infatti scoppiata una violenta discussione tra il ct marocchino Walid Regragui e Chancel Mbemba, capitano del Congo. La situazione non è migliorata neanche al rientro negli spogliatoi dopo il definitivo 1-1, con En-Nesyri che ha cercato di aggredire gli avversari. Per questo la CAF ha deciso di aprire un’indagine sull’accaduto.

COMUNICATO – «La CAF ha aperto un’indagine contro la Federcalcio marocchina e la Federcalcio congolese a seguito degli incidenti accaduti al termine della partita tra Marocco e Repubblica Democratica del Congo, sfida valida per la CAF Africa Cup of Nations, Costa d’Avorio 2023. La CAF non rilascerà ulteriori commenti su questo argomento fino al completamento delle indagini».