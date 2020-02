Coppa del Re, Zidane non si nasconde: «Sconfitta che fa male» – VIDEO

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione del Real Madrid dalla Coppa del Re. Le sue parole

Zinedine Zidane non si nasconde e usa parole dure per descrivere la sconfitta del Real Madrid in Coppa del Re contro la Real Sociedad, che è costata l’eliminazione alle merengues. Le parole del tecnico.

«Sono triste, come ogni volta che perdiamo. Abbiamo concesso 4 goal e dobbiamo analizzare e capire cosa sia successo in questa partita. Siamo comunque rimasti in partita: questa serie di reti fanno male, adesso dobbiamo alzarci e continuare a lavorare in vista di un proseguo molto duro e faticoso. Non possiamo essere felici ma non cambierà nulla»