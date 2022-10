Coppa Italia, i convocati del Bari: out Antenucci

La lista dei convocati del Bari per l’impegno in Coppa Italia contro il Parma: assenti Antenucci, Folorunsho e Pucino

Michele Mignani, tecnico del Bari ha reso nota la lista dei convocati per l’impegno in Coppa Italia contro il Parma. Assenti per lui Antenucci, Folorunsho e Pucino, a riposo precauzionale. Di seguito i convocati.

PORTIERI: Caprile, Frattali, Polverino

DIFENSORI: Bosisio, Dorval, Gigliotti, Mazzotta, Ricci, Terranova, Vicari, Zuzek

CENTROCAMPISTI: Bellomo, Benedetti, D’Errico, Maita, Mallamo

ATTACCANTI: Botta, Cangiano, Ceter, Cheddira, Galano, Salcedo Scheidler.