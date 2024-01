Coppa del Re: ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale

Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa del Re. Ecco tutte le sfide

Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa del Re. Ecco tutte le sfide che andranno in scena nei prossimi giorni in cui per ora è noto solo l’orario del match del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Siviglia.

Athletic Club-Barcellona

Celta Vigo-Real Sociedad

Maiorca-Girona

Atletico Madrid-Siviglia (giovedì 25 gennaio)