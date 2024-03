Quali sono le coppie di fratelli che valgono di più?

Spesso e volentieri il mondo del calcio ci ha regalato interessanti e curiose storie di fratelli calciatori

Transfertmarkt ha calcolato quali sono le coppie di fratelli che nel calcio valgono di più. Ecco la Top Five, calcolata «in una settimana in cui Rasmus Hojlund ha raggiunto la decima presenza in Nazionale, Luis Diaz ha indossato per la prima volta la fascia di capitano della Colombia e Marcus Thuram è tornato attaccante titolare della Francia», onde per cui «il tema dei legami di sangue torna attuale».

1 – JUDE & JOBE BELLINGHAM: 189 milioni

Jude Bellingham (Real Madrid): 180 milioni

Jode Bellingham (Sunderland): 9 milioni

2 – KYLIAN & ETHAN MBAPPÉ: 180,5 milioni

Kylian Mbappé (Psg): 180 milioni

Ethan Mbappé (Psg): 0,5 milioni

3 – THEO & LUCAS HERNANDEZ: 105 milioni

Theo Hernandez (Milan): 60 milioni

Lucas Hernandez (Psg): 45 milioni

4 – MARCUS & KHEPHREN THURAM: 95 MILIONI

Marcus Thuram (Inter): 60 milioni

Khéphren Thuram (Nizza): 35 milioni

5) LEROY & SIDI SANÉ: 80,35 MILIONI

Leroy Sané (Bayern Monaco): 80 milioni

Sidi Sané (Braunschweig); 0,35 milioni