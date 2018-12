Coreografie Juve-Inter: a sorpresa nessuna delle due tifoserie ha dato spettacolo sugli spalti per il derby d’Italia

Siamo sempre stati abituati a vedere prima che in campo, sugli spalti lo spettacolo del Derby d’Italia. Sia le tifoserie di Juve e Inter questa volta, tuttavia, hanno deciso di non dare sfoggio alla propria inventiva. Zero coreografie o striscioni di alcun tipo. Solo cori di sfottò e applausi per le rispettive squadre.