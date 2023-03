Cori antisemiti, Abodi: «Chi sbaglia deve pagare, servirebbe…»

Le parole di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, sui fatti accaduti nell’ultimo derby di Roma

Andrea Abodi ha parlato degli episodi antisemiti accaduti nel derby tra Lazio e Roma.

PAROLE – «Se guardo quello che è successo l’altro giorno dove una persona è entrata con una maglietta che oltre al numero riporta sulle spalle un nome irripetibile, credo che allora qualcosa di più ai controlli si possa fare. Di grande aiuto può essere anche la tecnologia. Non credo invece nella militarizzazione degli stadi, ma nella responsabilizzazione individuale sì. Chi sbaglia paga e per far questo serve più tecnologia negli stadi. on dobbiamo trovare alibi, bisogna intervenire a livello culturale partendo dalle scuole e ci deve essere collaborazione tra istituzioni».