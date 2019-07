Corini: «Tonali ha grande maturità, ha un futuro luminoso davanti»

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, parla dal ritiro del club: le sue parole sul mercato e su Sandro Tonali

Ai microfoni di Sky Sport, Eugenio Corini parla del suo Brescia. Le sue parole su mercato e sul suo gioiello, Sandro Tonali.

TONALI – «Per età con cui abbiamo esordito in prima squadra vedo il parallelismo con me. Sandro ha grande maturità, l’anno scorso ha avuto tantissime sollecitazioni ed è stato convocato in Nazionale. Lui ha davanti un futuro luminoso e io cerco di dargli lo stimolo giusto affinché queste qualità non vadano disperse».

MERCATO – «Abbiamo fatto una chiacchierata con il presidente. Abbiamo condiviso le cose che vogliamo fare. Sappiamo che dobbiamo fare delle cose per ottimizzare il nostro organico».