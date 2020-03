Coronavirus, Malagò: «La Serie A non perde valore»

Il presidente del CONI Malagò ha parlato dell’appeal della Serie A durante il periodo di emergenza Coronavirus

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di Radio24 della Serie A: «Io non penso che il nostro campionato possa perdere di valore in questo momento, anzi. Non si chiede certo l’integrazione degli stipendi dei campioni, ma in questa fase puoi chiedere qualcosa di diverso, come riaprire alle dinamiche del betting».

«Poi puoi chiedere sgravi fiscali, ritenute d’acconto sulla valorizzazione dei vivai e facilitazioni per la costruzione degli stadi. Se poi tu hai Mario Rossi, che oggi rischi di perderlo, ma dove va in questo momento? Se prima eravamo meno competitivi rispetto a certi club oggi possiamo livellarci: è chiaro che dobbiamo essere pronti a ripartire e non commettere gli errori del passato».