Coronavirus, Mancini: «Speriamo che tutto possa finire al più presto»

Roberto Mancini ha parlato durante la trasmissione 90° minuto dell’emergenza Coronavirus. Le parole del ct azzurro

Roberto Mancini ha parlato durante la trasmissione 90° Minuto dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Le parole del ct azzurro.

EMERGENZA – «Non ci aspettavamo una cosa così pazzesca. L’importante è che l’abbiamo fatto, prima degli altri, e speriamo che tutto ciò possa finire presto. Capisco che i ragazzi facciano fatica a stare in casa, facciamo fatica noi che siamo più grandi… Però è stata una settimana difficile, dobbiamo cercare di farlo. Ci alleniamo in casa: la speranza è che le cose migliorino. Posso immaginare cos’hanno provato le persone che in queste settimane hanno perso i loro cari».

CAMPIONATO – «Prima bisogna tutelare la salute dei giocatori. Credo che si possa andare oltre aprile/maggio, quando finirà tutto questo».